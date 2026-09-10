Владимир Кириченко

27-летний азербайджанский форвард Ренат Дадашов стал игроком Буковины. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Переход состоялся на правах свободного агента. Контракт с футболистом рассчитан на один год с возможностью продления еще на год. В составе черновицкого клуба Дадашов будет выступать под 9-м номером.

Последним клубом Рената был польский Мотор, за который он выступал с июля 2025-го и который покинул летом 2026-го. Он провел за клуб 22 матча, результативными действиями не отличался.

В течение карьеры Дадашов также играл за Радомяк, Анкарагюджю, Хатайспор, Грасхоппер, Тонделу, Пасуш де Феррейру, Эшторил. Также он находился в структурах Айнтрахта, Лейпцига и Вулверхэмптона, но за первые команды этих клубов не играл.

Дадашов является игроком сборной Азербайджана, за которую отметился 7 голами в 45 матчах.

Напомним, главным хайлайтом начала сезона для Буковины является сенсационная разгромная победа над Динамо (3:0).