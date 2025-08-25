Сергей Стаднюк

Завершились последние матчи 1/32 финала Кубка Украины.

Нива Тернополь уверенно прошла в следующий раунд, разгромив Реал Фарма со счетом 3:0. Победу гостям обеспечили точные удары Давыдова, Мысика и Бея, который реализовал пенальти.

Лесное продемонстрировало свою силу, разгромив Чайку 4:0. В составе команды экс-игроков Динамо Гармаша и Рыбалки голами отметились Калинин, Кобак (с игры и с пенальти), а также Козлов.

Чернигов одержал минимальную победу над Атлетом. Единственный мяч забил Шушко, а хозяева усложнили себе задачу после удаления вратаря Комаренко, который сыграл рукой за пределами штрафной площади.

Агробизнес без проблем разобрался с Диназом, также разгромив соперника. Нижник открыл счет с пенальти, а во втором тайме Богомаз и Лень завершили разгром.

Аматорское Полесье Ставки сенсационно разгромило лидера одной из групп профессиональной Второй лиги Ребел. В составе победителей забивали Максимец, Руденко и Мелей, а гости остались в меньшинстве после удаления Капустяна.

Нива, Лесное, Чернигов, Агробизнес и Полесье Ставки вышли в 1/16 финала Кубка Украины и узнают своих соперников после жеребьевки.

Кубок Украины, 1/32 финала

Реал Фарма – Нива Тернополь 0:3

Голы: Давыдов, 61, Мысик, 79, Бей, 82 (пен.)

Чайка – Лесное 0:4

Голы: Калинин, 8, Кобак, 27, 39 (пен.), Козлов, 65

Атлет – Чернигов 0:1

Гол: Шушко, 51

Удаление: Комаренко, 55 (Атлет)

Диназ – Агробизнес 0:3

Голы: Нижник, 34 (пен.), Богомаз, 56, Лень, 78

Полесье Ставки – Ребел 3:0

Голы: Максимец, 25, Руденко, 64, Мелей, 90

Удаление: Капустян, 61