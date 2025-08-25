Четыре разгрома за день! Полесье сенсационно выбило киевлян из Кубка Украины, команда Рыбалки и Гармаша забила 4 мяча
Результаты последних матчей 1/32 финала
около 1 часа назад
Завершились последние матчи 1/32 финала Кубка Украины.
Нива Тернополь уверенно прошла в следующий раунд, разгромив Реал Фарма со счетом 3:0. Победу гостям обеспечили точные удары Давыдова, Мысика и Бея, который реализовал пенальти.
Лесное продемонстрировало свою силу, разгромив Чайку 4:0. В составе команды экс-игроков Динамо Гармаша и Рыбалки голами отметились Калинин, Кобак (с игры и с пенальти), а также Козлов.
Чернигов одержал минимальную победу над Атлетом. Единственный мяч забил Шушко, а хозяева усложнили себе задачу после удаления вратаря Комаренко, который сыграл рукой за пределами штрафной площади.
Агробизнес без проблем разобрался с Диназом, также разгромив соперника. Нижник открыл счет с пенальти, а во втором тайме Богомаз и Лень завершили разгром.
Аматорское Полесье Ставки сенсационно разгромило лидера одной из групп профессиональной Второй лиги Ребел. В составе победителей забивали Максимец, Руденко и Мелей, а гости остались в меньшинстве после удаления Капустяна.
Нива, Лесное, Чернигов, Агробизнес и Полесье Ставки вышли в 1/16 финала Кубка Украины и узнают своих соперников после жеребьевки.
Кубок Украины, 1/32 финала
Реал Фарма – Нива Тернополь 0:3
Голы: Давыдов, 61, Мысик, 79, Бей, 82 (пен.)
Чайка – Лесное 0:4
Голы: Калинин, 8, Кобак, 27, 39 (пен.), Козлов, 65
Атлет – Чернигов 0:1
Гол: Шушко, 51
Удаление: Комаренко, 55 (Атлет)
Диназ – Агробизнес 0:3
Голы: Нижник, 34 (пен.), Богомаз, 56, Лень, 78
Полесье Ставки – Ребел 3:0
Голы: Максимец, 25, Руденко, 64, Мелей, 90
Удаление: Капустян, 61
