Бывший вингер Динамо Беньямин Вербич назвал причины, по которым потерял место в составе Панатинаикоса и был вынужден перейти в Левадиакос.

В первый год я много играл, но нам с Панатинаикосом не удалось выиграть чемпионство. Началось давление и напряжение от фанатов, так как они долго ждали золота. Нам не повезло тогда. Мне всегда будет жаль, что мы так и не выиграли чемпионство.

Уже во второй год начались проблемы: я травмировался, и как-то не везло в общем. После Евро-2024 я вернулся в Панатинаикос и увидел, что на меня там не рассчитывают. Хотя они и говорили, что рассчитывают, но я все понимал. Меня не отпустили в другой клуб, из-за чего мы поссорились, и я фактически не играл полгода.

И потом я нашел новую команду – Левадиакос. Возможно, там и не такой уровень, как в Панатинаикосе, но я сыграл там во второй части сезона 2024/25, и мне все понравилось. Собственно поэтому я и продлил с ними контракт.

Экс-игроки УПЛ? Ну, вы же сами знаете, что Бернард поиграл в АПЛ за Эвертон и провел немало матчей за сборную Бразилии. Бернард – хороший парень, он стал моим другом. А как футболист – это вообще магия, очень технический игрок.

С Тете я тоже пересекался. Он хороший парень, имеет мастерство и все такое, но если выбирать между ними, то Бернард мне больше понравился.

Насчет интереса Панатинаикоса к Гуцуляку ничего не говорили. Я тоже видел, что писали об интересе к нему, но больше ничего не знаю, – рассказал Вербич в интервью «Украинскому футболу».