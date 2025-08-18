Бывший клуб Коваленко победил бывшую команду Супряги, также в Кубке Италии дальше прошли Верона, Удинезе и Торино. Видео
Легендарный клуб выбыл из турнира уже на стадии 1/32 финала
около 1 часа назад
Завершились все матчи игрового дня понедельника, 19 августа, в 1/32 финала Кубка Италии.
Аудаче Чериньола почти создала сенсацию в матче против Вероны, заставив фаворита пробивать послематчевые пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1: Брадарич открыл счет на 55-й минуте, но хозяева вырвали ничью благодаря позднему голу Мигеля Анхеля на 90+1 минуте. В «лотерее» класс Вероны сказался – 4:2.
Поединок Специи и Сампдории также был напряженным и завершился серией пенальти. Гендерсон вывел гостей вперед на 34-й минуте, но Артистико быстро восстановил равновесие. В серии 11-метровых Специя была точнее и победила 4:2.
Удинезе уверенно преодолел барьер в виде Каррарезе, забив по голу в каждом из таймов. Атта открыл счет на 43-й минуте, а Браво закрепил преимущество после перерыва, обеспечив хозяевам спокойный выход в следующий раунд.
Торино провел непростой матч против Модены, однако сумел одержать минимальную победу. Единственный гол в встрече на 52-й минуте забил Влашич, чего хватило для прохода туринцев дальше в турнире.
Верона, Специя, Удинезе и Торино вышли в 1/16 финала. Первая команда сыграет с Венецией, вторая – с Пармой, третья – с Палермо, четвертая – с Пизой.
Кубок Италии, 1/32 финала
Аудаче Чериньола – Верона 1:1 (2:4 – пен.)
Голы: Мигель Анхель, 90+1 – Брадарич, 55
Специя – Сампдория 1:1 (4:2 – пен.)
Голы: Артистико, 36 – Лиам Гендерсон, 34
Удинезе – Каррарезе 2:0
Голы: Атта, 43, Браво, 59
Торино – Модена 1:0
Гол: Влашич, 52