Сергей Стаднюк

Завершились все матчи игрового дня понедельника, 19 августа, в 1/32 финала Кубка Италии.

Аудаче Чериньола почти создала сенсацию в матче против Вероны, заставив фаворита пробивать послематчевые пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1: Брадарич открыл счет на 55-й минуте, но хозяева вырвали ничью благодаря позднему голу Мигеля Анхеля на 90+1 минуте. В «лотерее» класс Вероны сказался – 4:2.

Поединок Специи и Сампдории также был напряженным и завершился серией пенальти. Гендерсон вывел гостей вперед на 34-й минуте, но Артистико быстро восстановил равновесие. В серии 11-метровых Специя была точнее и победила 4:2.

Удинезе уверенно преодолел барьер в виде Каррарезе, забив по голу в каждом из таймов. Атта открыл счет на 43-й минуте, а Браво закрепил преимущество после перерыва, обеспечив хозяевам спокойный выход в следующий раунд.

Торино провел непростой матч против Модены, однако сумел одержать минимальную победу. Единственный гол в встрече на 52-й минуте забил Влашич, чего хватило для прохода туринцев дальше в турнире.

Верона, Специя, Удинезе и Торино вышли в 1/16 финала. Первая команда сыграет с Венецией, вторая – с Пармой, третья – с Палермо, четвертая – с Пизой.

Кубок Италии, 1/32 финала

Аудаче Чериньола – Верона 1:1 (2:4 – пен.)

Голы: Мигель Анхель, 90+1 – Брадарич, 55

Специя – Сампдория 1:1 (4:2 – пен.)

Голы: Артистико, 36 – Лиам Гендерсон, 34

Удинезе – Каррарезе 2:0

Голы: Атта, 43, Браво, 59

Торино – Модена 1:0

Гол: Влашич, 52