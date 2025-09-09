Сергей Стаднюк

В тренерском штабе киевского Динамо произошло кадровое пополнение. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новым тренером команды стал Артём Яшкин. 50-летний специалист будет ассистентом главного тренера Александра Шовковского, который будет отвечать за работу с нападающими.

Яшкин родился 29 апреля 1975 года и выступал в составе Динамо в 1998–2002 годах. За это время трижды становился чемпионом Украины и дважды выигрывал Кубок страны. После «бело-голубых» играл за Арсенал, выступал в чемпионатах Южной Кореи, Вьетнама, а также дважды становился чемпионом и обладателем Кубка Латвии. После натурализации провел восемь матчей за сборную Украины в 2000–2001 годах.

Завершив игровую карьеру, Яшкин работал в ДЮФШ Динамо имени Валерия Лобановского, тренируя академические группы разных возрастных категорий. Позже более двух лет он находился в структуре львовского Руха, где занимал должности тренера академии и ассистента главного тренера основной команды.

