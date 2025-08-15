Бывший вратарь Шахтёра Юрий Вирт подвёл итоги ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы против Панатинаикоса (0:0; 3:4 – по пен.).

Если не прошли, значит, заслуженно. Хотя я могу сказать, что вчера команда достаточно создала голевых моментов, могли реализовать, не доводить до серии пенальти, где всё-таки больше лотерея. К сожалению, вчера команда хорошо выглядела, но еще раз возвращаемся к реализации этих моментов. Она их вчера подвела и в основное время, и в серии пенальти.

Я могу сказать, что в этих двух матчах вратари были точно лучшими, могу отметить и Дмитрия Резника, который в первом матче сделал много сейвов, и вчера выручал. Вратари делали своё дело, чего мы не можем сказать об игре в атаке с обеих сторон, потому что команды достаточно создали голевых моментов, всё свелось к тому, что два счета по 0:0.

Наш уровень сейчас – это действительно Лига конференций? Согласен, ну не могу сказать, что Лига конференций, но Лига Европы-Лига конференций, то точно. То, что мы не тянем до группового этапа Лиги чемпионов – это факт. Надо откровенно говорить о классе футболистов, за исключением могу назвать «Шахтер», где есть качественные легионеры. К сожалению, селекция многих клубов приводит к такому результату. Команды, которые хотят попадать в групповой этап Лиги Европы, конференций, чемпионов, должны подбирать зарубежных футболистов, иностранцев под задачи.

Удаление Очеретько и Турана? Туран, конечно, это эмоции, где-то он не согласен был с тем удалением, где действительно спорный эпизод. Это больше на усмотрение арбитра, ведь это была вторая желтая, не было там 50/50, больших претензий к нему не будет. Там, возможно, не было явного грубого нарушения, но сам такой этот прыжок в ноги, он был агрессивный. Здесь вопрос к Очеретько, ведь зная, что у него желтая карточка, и давать повод арбитру задуматься, давать ли вторую желтую, это, думаю, футболист должен понимать и думать на футбольном поле.

Лучше, конечно, когда тренер на бровке рядом с футболистами, он и заводит команду, и подсказывает, дает эмоции футболистам, они это видят. Я вам скажу, что вчера футболисты хорошо отреагировали на это удаление, давайте вспомним последний момент, когда не забил Невертон. Команда хорошо отреагировала, хорошо выглядела. Они очень организованно играли в защите, проводили атаки и имели голевые моменты. Мы не знаем, как бы сложилась игра 11 на 11, но то, что 10 на 11 команда очень хорошо выглядела – факт.

Конечно, что Лига Европы более престижный турнир, чем Лига конференций. Они хотели, задачи стояли поиграть в этом турнире, потому что там топовые команды точно будут играть. Но есть Лига конференций, там «Шахтер» довольно далеко может пройти, самое главное, чтобы в строй вернулись все футболисты, ведь есть травмированные, вернется Судаков. Когда вся команда будет в строю, то смогут точно навести шорох в Лиге конференций, – заявил Вирт в интервью Tribuna.com.