Две ведущие команды Премьер-лиги сойдутся на Стэмфорд Бридж: Арсенал стремится увеличить отрыв от Челси до девяти очков в гонке за первым чемпионским титулом с сезона 2003/04.

Новости матча и текущая форма команд

Убедительная победа Челси 3:0 над Барселоной во вторник окончательно утвердила их сильную форму: пять побед в шести последних матчах (1 ничья). Синие борются за трофеи на нескольких фронтах, а три подряд сухие игры в чемпионате стали крепким фундаментом успеха. Однако домашние матчи в Премьер-лиге не всегда приносят легкие очки: в этом сезоне Челси заработал дома лишь 10 из 23 лиговых баллов – 43,5 % очков, второй наименьший показатель в дивизионе перед этим туром.

Арсенал гордо занимает первое место в Премьер-лиге, и для фанатов «канониров» неделя выдалась исключительной: после разгрома принципиальных соперников Тоттенхема 4:1 на Эмирейтс команда в середине недели победила Баварию в Европе. Подопечные Микеля Артеты стремятся ещё больше оторваться от преследователей. С учетом лишь трех поражений в 40 последних лондонских дерби Премьер-лиги (28 побед, 9 ничьих) они выглядят грозно. Оборона Челси подвергнется серьезному испытанию от Арсенала, который забивает 2+ гола в каждом из шести последних матчей и выиграл шесть из семи выездных поединков (1 ничья).

История противостояний

Челси выиграл лишь один из 11 последних матчей Премьер-лиги против Арсенала (3 ничьи, 7 поражений) – серия продолжается с декабря 2019 года.

Горячая статистика и серии

Челси не пропускал в восьми из 13 последних домашних матчей лиги.

Челси открывал счёт в каждом из семи последних матчей Премьер-лиги.

Арсенал пропускал не более одного гола в 13 из 14 последних лиговых матчей.

Последние шесть выездных лондонских дерби Арсенала в Премьер-лиге в среднем приносили 3,7 гола.

Ключевые игроки и отсутствующие

Педро Нето из Челси участвовал в пяти голах в пяти последних матчах Премьер-лиги (3 гола, 2 асиста) и забил в этом же матче в прошлом сезоне. Мартин Эдегор из Арсенала непосредственно причастен к большему количеству голов в Премьер-лиге против Челси, чем против кого-либо другого (семь), и никогда не проигрывал «синим» (6 побед, 2 ничьих). Коул Палмер остаётся самой заметной отсутствующей фигурой Челси. У Арсенала Виктор Дёкереш может вернуться, но защитник Габриэль пропустит игру.

