Американский Чикаго Файр продолжает работу над возможным подписанием нападающего Барселоны Роберта Левандовского, который после завершения сезона может получить статус свободного агента.

Первые контакты между представителями клуба МЛС и окружением 37-летнего польского футболиста произошли еще в конце прошлого года. В ноябре жена игрока Анна Левандовска посетила Чикаго и даже осмотрела место потенциального проживания семьи.

В начале декабря в Барселону прибыла делегация Чикаго Файр, а несколько недель назад известный футбольный агент Пини Захави, представляющий интересы Левандовски, встречался в Лондоне с владельцем американского клуба Джо Мансуето.

По итогам переговоров Чикаго Файр предложил Роберту Левандовски двухлетний контракт с заработной платой, соответствующей статусу мировой суперзвезды, — сообщает Diario Sport со ссылкой на источники в Чикаго.