Главный тренер Динамо Александр Шовковский взял на себя ответственность за потерю очков в матче шестого тура украинской Премьер-лиги против Александрии (2:2). Слова специалиста передает прессслужба клуба.

Не могу сказать, что сложно играть против одного соперника дважды подряд. Проблема в принятии решений на поле. Мы обсуждаем, говорим игрокам, работаем над этим. Но какую бы тактику мы ни выбрали, выходя на поле, нужно иметь определенное мастерство, смелость, нужно принимать правильные решения. К сожалению, этого не было.

К сожалению, были детские ошибки, которые привели к пропущенному мячу. И это при том, что у нас были прекрасные возможности, чтобы забивать. Я не понимаю, как Герреро мог не попасть по мячу и не забить гол в первом тайме. Для меня это такая же ошибка, как и в защите. Момент, который был у Бленуце, другие возможности, которые могли сработать лучше...

Над реализацией мы работаем почти на каждой тренировке. Последние 15-20 минут посвящены реализации, работаем над завершением атак, над комбинациями. Думаю, в данном случае нас подводит индивидуальное мастерство.

Безусловно, этот результат для нас неприятен. Безусловно, вся ответственность лежит на мне, потому что выходить так в начале игры и так же заканчивать матч нельзя. Мы будем индивидуально работать с игроками, объяснять, что они никогда не смогут подняться до уровня своих ожиданий. Они будут реализовывать все то, что они проработали.

Я говорил ребятам, что завоевать чемпионство непросто. Но гораздо легче, чем удержать. Приобрести навыки, комбинации, взаимодействия, уверенность непросто, а потерять очень просто. А затем, чтобы снова собрать все вместе, нужно много времени. Но ребята понимают проблему, которая существует на сегодняшний день. Будем работать и пытаться ее решить.