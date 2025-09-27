Сергей Стаднюк

Главный тренер Динамо Александр Шовковский после сенсационной ничьей в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги против Карпат (3:3) резко отреагировал на просьбу объяснить свои кадровые решения. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

❓ На сегодняшний день Моргун, Тиаре, Бленуце сильнее Нещерета, Ярмоленко, Михавка?

Якщо Ярмоленка поставити в ворота, то певно, так, Бленуце краще за нього виглядатиме в нападі, це точно. Олександр Шовковський

❓ Первый тайм складывался не в пользу вашей команды, в перерыве вы не сделали ни одной замены, однако в начале второго тайма игра перевернулась. Вы нашли нужные слова в раздевалке?

Я завжди знаходжу потрібні слова для своїх гравців. Олександр Шовковський

Это уже третья потеря очков для Динамо в украинской Премьер-лиге подряд. Более того, каждая из них – с пропущенными мячами на последних минутах. Ранее «бело-синие» дважды сыграли со счетом 2:2 с Оболонью и Александрией.

Шовковский также признал ужасную ошибку своего «протеже», которая стоила победы над Карпатами.