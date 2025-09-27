Главный тренер Динамо Александр Шовковский в эфире УПЛ ТВ после сенсационной ничьей в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги против Карпат (3:3) заявил о результативной ошибке главного арбитра Виталия Романова.

Забить три мяча, иметь ещё возможности забить, пропустить три мяча — думаю, что ни одна команда не будет удовлетворена такими событиями, игрой в защите, особенно второй гол, третий гол. В первом голе могли сыграть значительно лучше и не доводить до пропущенных мячей. По моему мнению, в первом тайме Романов допустил ошибку. Должен был быть зафиксирован фол на Пихальонке в центре поля.

Тымчик готовился выйти на поле в перерыве? В перерыве готовились все. Каждый из игроков должен быть готов выйти на поле. Никакой замены в перерыве не планировали делать. Действия Караваева в обороне? Поэтому мы решили усилить, заменили его и выпустили Тымчика. Более, скажем так, позиционно должен был играть Яцик, и Бражко помогать.

Что касается травмы Биловара, я не просил его играть через силу. Два левоногих центральных защитника в конце? Я действовал по ситуации.