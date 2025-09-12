Цыганык – о новичках Динамо: «Это все пока что ноунеймы»
Известный футбольный комментатор и журналист оценил трансферную кампанию чемпиона Украины
около 1 часа назад
Известный футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык поделился собственной оценкой летней трансферной кампании Динамо. В конце летнего окна киевляне подписали защитников Алиу Тиаре и Василия Буртника, а также вингера Шолу Огундана и форварда Владислава Бленуце.
Для меня это все пока что ноунеймы. Я не могу сказать, что это футболисты какого-то такого уровня, и уже сейчас могут дать результат. Но состав команды на Лигу конференций достаточно стабильный, и этих игроков понемногу можно подпускать и давать им шанс.
Уехал Ванат, Герреро понемногу адаптировался и стал полезным. В атаке есть Пономаренко. У Фламенго взяли этого футболиста. Посмотрим. Но для меня это пока что набор фамилий. Дай Бог, чтобы они прогрессировали.
Ранее бывший сотрудник Динамо заявил, что киевляне за 1,25 млн не приобрели игрока, который сейчас стоит больше пяти.
