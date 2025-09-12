Известный футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык поделился собственной оценкой летней трансферной кампании Динамо. В конце летнего окна киевляне подписали защитников Алиу Тиаре и Василия Буртника, а также вингера Шолу Огундана и форварда Владислава Бленуце.

Для меня это все пока что ноунеймы. Я не могу сказать, что это футболисты какого-то такого уровня, и уже сейчас могут дать результат. Но состав команды на Лигу конференций достаточно стабильный, и этих игроков понемногу можно подпускать и давать им шанс.

Уехал Ванат, Герреро понемногу адаптировался и стал полезным. В атаке есть Пономаренко. У Фламенго взяли этого футболиста. Посмотрим. Но для меня это пока что набор фамилий. Дай Бог, чтобы они прогрессировали.