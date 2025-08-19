Известный украинский специалист Роман Григорчук высказался об игре Динамо на старте сезона. Его слова приводит УПЛ ТВ.

Мне хотелось бы, чтобы Динамо было более гибким в тактическом плане. Возможно, нужно немного больше учитывать то, как действует соперник, чтобы игроки Динамо с разными соперниками были немного другими. Чтобы они могли легче использовать слабые стороны соперника и справляться с его сильными сторонами.

Как пример – игра с Эпицентром. Где-то немного Эпицентр попробовал сыграть выше – тут же Динамо использует правильные и простые вещи, которые дают результат. Это было сделано отлично, - сказал Григорчук.