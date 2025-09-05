Михаил Цирюк

Уже сегодня, 5 сентября, сборная Украины проведет стартовый поединок квалификации ЧМ-2026 против Франции. Команда Дешама, безусловно, относится к соперникам топ-уровня, в встречах с которыми сине-желтым априори не бывает легко. Тем не менее, в истории нашей национальной команды были случаи, когда в противостояниях с сильнейшими сборными мира она демонстрировала достойную игру, добивалась сенсационных результатов и, конечно же, забивала красивые голы. Накануне важнейшего поединка с вице-чемпионами мира предлагаем вспомнить несколько эффектных мячей украинцев в ворота топовых сборных.

Сергей Назаренко. Украина – Англия 1:0, отбор ЧМ-2010

В домашнем матче отбора на ЧМ-2010 против фаворита группы Англии судьбу поединка решил единственный гол Сергея Назаренко, который стал не только победным, но и чрезвычайно красивым. Опытный полузащитник подхватил мяч после рикошета от соперников и идеальным ударом в касание из-за пределов штрафной площади попал точно в девятку.

Евгений Коноплянка. Украина – Германия 3:3, товарищеский матч

В матче-открытии реконструированного НСК Олимпийский в Киеве сборная Украины встретилась с Германией. Команды подарили болельщикам зрелищный футбол с шестью голами, однако один из них заслуживает особого внимания. На 35-й минуте Евгений Коноплянка в контратаке подхватил мяч в центре поля, пронес его на скорости до штрафной площадки соперника, обыграл вратаря и хладнокровно отправил в цель. Разве это не красота?

Евгений Коноплянка. Англия – Украина 1:1, отбор ЧМ-2014

И снова Коноплянка. В выездном матче отбора ЧМ-2014 наша команда вела в счете большую часть поединка, а звездные англичане спаслись лишь в конце. Престижная ничья стала возможной благодаря фантастическому голу Евгения Коноплянки, который на 38-й минуте сместился с левого фланга в центр и в своем фирменном стиле точно ударил в верхний дальний угол.

Руслан Малиновский. Италия – Украина 1:1, товарищеский матч

В ворота Италии сборная Украины забивала лишь четыре раза, но один из этих голов был действительно эффектным. В контрольном матче 2018 года Руслан Малиновский ближе к середине второго тайма мастерски поймал мяч с лета на линии штрафной после скидки партнера головой и отправил его под самую штангу, оставив вратаря без шансов.

Виктор Цыганков. Франция – Украина 7:1, товарищеский матч

В октябре 2020 года Франция буквально разгромила нашу сборную, но единственный гол в исполнении Виктора Цыганкова оказался на удивление красивым. Вингер, в лучших традициях Ярмоленко и Коноплянки, сместился в центр со своего фланга, вышел на удобную ударную позицию перед чужой штрафной и нанес результативный удар.

Виктор Цыганков. Украина – Испания 1:0, Лига наций 2020/21

Лишь через пять дней после мяча в ворота Франции Виктор Цыганков стал героем домашней встречи с Испанией. Выйдя на замену во втором тайме, он после роскошной разрезной передачи Андрея Ярмоленко вышел один на один с вратарем и забил единственный, победный гол для нашей команды.

Николай Шапаренко. Украина – Франция 1:1, отбор ЧМ-2022

И завершает эту подборку просто невероятный гол Николая Шапаренко в ворота Франции. Во время одной из контратак мяч после перехвата отскочил к полузащитнику Динамо, и он прицельным ударом метров с двадцати отправил его прямо в девятку ворот Уго Льориса.

В материале использованы фото Getty Images, УАФ