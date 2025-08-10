«Дайте немного времени». Нестеренко высказался по поводу четвертого подряд поражения Александрии
У молодого специалиста нет даже ни одной ничьей во главе «городских»
около 1 часа назад
Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко поделился мыслями относительно четвертого поражения команды подряд с начала сезона в матче второго тура украинской Премьер-лиги против Оболони (0:1). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Немного нервно мы вошли в игру. Это касается, конечно, и тех матчей, которые были до этого. Те результаты, которые были до этого, не добавляют нам уверенности, и немного времени нам было нужно.
Но думаю, что наш план на игру работал. Были некоторые просьбы к игрокам относительно сбалансированности и более структурированной игры относительно действий в защитной стадии и переходной. Но мы находили свои подходы к воротам соперника, но, к сожалению, снова не удалось реализовать свои моменты. Вторая часть, конечно, полностью изменилась, когда игрок «Оболони» забил фантастический мяч. И после этого, к сожалению, мы не смогли переломить результат. Но также имели возможности... Будем работать, чтобы улучшить нашу реализацию.
Новички? Это первая игра, надо быть откровенным. Огарков провел с нами две тренировки. Вышел, немного почувствовал Премьер-лигу. Джонатану дайте немного времени. Им нужно адаптироваться. Не все так быстро.
