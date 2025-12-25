Сергей Разумовский

Transfermarkt обновил рейтинг клубов с наивысшей суммарной рыночной стоимостью состава. Лидером списка стал Реал – общая оценка футболистов мадридцев достигла 1,38 млрд евро. Второй идет лондонская команда Арсенал с показателем 1,29 млрд, а третью позицию занимает Манчестер Сити – 1,19 млрд евро.

В первую пятерку также вошли ПСЖ (1,19 млрд) и Челси (1,18 млрд). Далее в топе расположились Барселона (1,12 млрд) и Ливерпуль (1,04 млрд), а единственным клубом вне “миллиардного” порога в первой десятке стала Бавария с оценкой 980,65 млн евро. Девятое и десятое места соответственно занимают Тоттенхэм (878,50 млн) и Манчестер Юнайтед (719,15 млн).

Полный топ-20 самых дорогих составов по версии Transfermarkt

Реал Мадрид — €1,38 млрд Арсенал Лондон — €1,29 млрд Манчестер Сити — €1,19 млрд ПСЖ — €1,19 млрд Челси — €1,18 млрд Барселона — €1,12 млрд Ливерпуль — €1,04 млрд Бавария — €980,65 млн Тоттенхэм — €878,50 млн Манчестер Юнайтед — €719,15 млн Ньюкасл — €712,95 млн Интер — €670,30 млн Ноттингем Форест — €619,60 млн Атлетико Мадрид — €589,00 млн Ювентус — €551,70 млн Брайтон — €519,50 млн Астон Вилла — €519,50 млн Боруссия Дортмунд — €511,40 млн Кристал Пэлас — €501,60 млн Милан — €485,50 млн

Однако такая стоимость состава пока не позволяет Реалу добиться успеха в Ла Лиге. Мадридцы занимают лишь второе место с 39 очками. Лидирует Барселона с 43 баллами.

Отметим, что голкипер Реала Андрей Лунин имеет трансферную стоимость в 15 миллионов евро. Защитник Илья Заборный внес вклад в достижение ПСЖ в 50 миллионов евро. Вингер Челси Михаил Мудрик не имеет оценки. Transfermarkt удалил ценник на игрока сборной Украины из-за допингового скандала.