Дешам – первый тренер в истории с 10 победами в плей-офф чемпионатов мира
57-летний француз установил невероятный рекорд
около 4 часов назадПодписаться в
Дідьє Дешам / Фото - Yahoo
Наставник сборной Франции Дидье Дешам установил новый рекорд по количеству побед в матчах плей-офф чемпионатов мира.
Юбилейной для 57-летнего специалиста стала победа французской сборной над Парагваем (1:0) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.
Этот успех стал десятым для Дешама в матчах плей-офф мировых форумов.
Дидье стал первым тренером в истории, которому удалось достичь такого показателя.
Ранее стало известно, что сборная Хорватии уволит тренера после вылета с ЧМ-2026.