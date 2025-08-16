Сергей Стаднюк

Завершились все матчи субботы, 16 августа, в 1/32 финала Кубка Германии. Вашему вниманию обзор самых интересных встреч игрового дня.

Берлинское Динамо дало настоящий бой фавориту в лице Бохума и даже вышло вперед в начале второго тайма благодаря голу Щербаковски. Но удаление Эллерса и Дадашова оставило их вдевятером, чем воспользовался Бохум: Лоосли сравнял на 85-й минуте, а уже в овертайме Бамба и Беро принесли гостям победу, несмотря на нереализованный пенальти последнего.

Сенсация была близка: после гола Гриса в ворота Гамбурга Пирмазенс вел в счете почти до завершения основного времени. Лишь на 92-й минуте Гильерме Рамос спас Гамбург, а в дополнительное время Кёнигсдорффер забил решающий мяч.

Гайденхайм не оставил Балингеру никаких шансов. Скиенца оформил дубль, а также отметились Гонзак, Кауфманн и Конте, обеспечив разгромный счет.

Хоффенхайм уверенно прошел дальше, показав класс во втором тайме с Ганзой. После гола Бургера игру добили дубль Мерштедта и точный удар Асслани.

Вольфсбург устроил настоящую голевую феерию, уничтожив Гемелинген. Хет-трик оформил Пейчинович, дубль – Сванберг, а еще забили Йенц, Сков Ольсен, Майер и Черный.

Фантастический матч завершился сенсацией: Иллертиссен долго вел в счете, но Нюрнберг сумел сравнять в конце основного времени свой мяч забил украинец Артем Степанов. Но в серии пенальти Мирослав Клозе не доверился юному таланту, за что поплатился – хозяева выиграли "лотерею".

Зандхаузен удивил стартовым штурмом и вел со счетом 2:1 после 18 минут с Лейпцигом. Однако класс "быков" взял свое: Орбан быстро сравнял, а на финальном отрезке Банзу и Хави Симонс оформили победу фаворита.

Фрайбург без особых проблем прошел дальше в противостоянии с Лотте. Динкчи открыл счет перед перерывом, а после гола Гелера в втором тайме все стало понятно.

Кубок Германии, 1/32 финала

Динамо Берлин – Бохум 1:3

Голы: Щербаковски, 46 – Лоосли, 85, Бамба, 107, Беро, 120+1

Удаления: Эллерс, 80, Дадашов, 103 (оба – БФК Динамо)

Пирмазенс – Гамбург 1:2

Голы: Грис, 52 – Гильерме Рамос, 90+2, Кёнигсдорффер, 100

Балинген – Гайденхайм 0:5

Голы: Скиенца, 9, 62, Гонзак, 34, Кауфманн, 77, Конте, 85

Ганза Росток – Хоффенхайм 0:4

Голы: Бургер, 37, Мерштедт, 71, 86, Асслани, 83

Гемелинген – Вольфсбург 0:9

Голы: Йенц, 13, Сков Ольсен, 14, Майер, 39, (пен.), Пейчинович, 53, 76, 81, Сванберг, 61, 71, Черны, 72

Иллертиссен – Нюрнберг 3:3 (6:5 – пен.)

Голы: Милич, 2, Глессинг, 43, Рюле, 90 – Йилмаз, 65, Степанов, 78, Телалович, 88, (пен.)

Зандгаузен – РБ Лейпциг 2:4

Голы: Виафе Ампаду, 3, Германн, 18 – Диоманде, 6, Орбан, 23, Банзузи, 80, Хави Симонс, 90+6

Лотте – Фрайбург 0:2

Голы: Динкчи, 43, Гелер, 69