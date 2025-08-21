Полузащитник Динамо Александр Пихальонок перед первым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против тель-авивского Маккаби сравнил следующего соперника с кипрским Пафосом, который выбил киевлян из Лиги чемпионов. Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Сейчас мы психологически чувствуем себя уже лучше, ведь немного отошли от матча с «Пафосом», так как провели игру чемпионата против «Эпицентра». Настраиваемся завтра на очень непростую игру против «Маккаби» Т-А. Очень важно выиграть завтрашний поединок и следующий, чтобы пройти в основной этап Лиги Европы.

Я смотрел их два матча против «Пафоса». Это очень техническая команда, в составе которой есть скоростные игроки. По моему мнению, они ничем не уступают «Пафосу». Как я уже сказал, считаю, нас ждут две очень тяжелые игры против них. Повторение гола «Рейнджерсу»? Я настроен, так что ждите 😁.