Михаил Цирук

21 серпня київське Динамо зіграє проти Маккабі Тель-Авів у першому поєдинку плейоф кваліфікації Ліги Європи. Цей матч киянам доводиться грати через прикрий виліт від кіпрського Пафосу в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи (0:1; 0:2), який опустив киян на рівень нижче.

Емоційний фон цього протистояння точно не найкращий: тотальне розчарування, критика, негатив, невизначеність і, що найприкріше, жодної впевненості у тому, що динамівці зможуть пройти цю команду.

На всьому цьому тлі вже трохи важко повірити, що трохи менше ніж 10 років тому Динамо грало з цим суперником за вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Так, це саме Динамо, яке вже чотири сезони не може потрапити навіть до основної стадії головного єврокубка не просто боролася за вихід до плейоф, а успішно туди виходила. Тож поки українські вболівальники запасаються валідолом в передчутті чергового єврокубкового матчу киян, пропонуємо трохи поностальгувати.

Останнє потужне Динамо

Памʼятний сезон 2015/16 київське Динамо розпочинало на шаленому підйомі. У минулій кампанії команда Сергія Реброва, для якого той сезон був першим повним на чолі команди, виграла золотий дубль, здобувши своє перше чемпіонство з 2009 року.

Останнє конкурентне на міжнародній арені Динамо було ще й останнім Динамо, яке витрачало гроші на футболістів. У розпорядженні Реброва були такі футболісти як Віторіну Антунеш, Александр Драгович, Мігель Велозу, Юнес Беланда, Домагой Віда, Дерліс Гонсалес.

Плюс, у розквіті сил був Андрій Ярмоленко, який у своєму праймі не поступався не те що названим вище гравцям, правий фланг оборони закривав надійний Даніло Сілва, усе ще на рівні був Олег Гусєв, свій найкращий період у карʼєрі переживали Сергій Рибалка та Сергій Сидорчук, ворота захищав легендарний Олександр Шовковський, а на позиції центрфорварда конкурували нещодавно підписаний Жуніор Мораєс та Артем Кравець.

Словом, команда дуже непогана: усе ще слабша, ніж зірковий Шахтар, але конкурувати можна. Та головне - можна конкурувати на міжнародній арені. Чи було те Динамо командою рівня плейоф ЛЧ? Навряд, але за сприятливого жеребу помріяти можна було. І цей сприятливий жереб стався: кияни потрапили в групу з кризовим Челсі, який у тому сезоні посів лише 10 місце в АПЛ, Порту та Маккабі.

На папері все виглядало так, що Маккабі - це однозначно легкі 6 балів для всіх інших команд, Челсі - майбутній переможець квартету, а от за другу путівку до плейоф змагатимуться Динамо та Порту. Тож надія була, і 10 років тому біло-сині ще були здатними виправдовувати наші надії.

Первый матч - встреча с Порту в Киеве. Лобовая и очень важная, которая, в общем, сразу должна была показать, смогут ли киевляне рассчитывать на борьбу за плей-офф. Ажиотаж вокруг матча страшный: заранее и без лишних нервов купить дешевые билеты за 90 гривен было очень трудно, однако существовал лайфхак: владельцы сезонных абонементов имели приоритетное право выкупа своих мест и могли спокойно сделать это не позднее чем за несколько дней до игры. Да, за абонемент в итоге пришлось заплатить значительно больше, но гарантия попадания на как минимум три матча группового этапа ЛЧ, которой в Киеве не видели несколько сезонов, того стоила (Спасибо отцу за то, что выделил 15-летнему школьнику деньги на эту хитрую схему).

Успешный старт и решающий момент в Порту

Итак, первый матч. На НСК Олимпийском более 52 тысяч зрителей, и все они удивляются, почему лидера команды Андрея Ярмоленко нет даже в заявке. В медиа разносятся разные слухи: кто-то говорит, что он отравился пиццей, а кто-то - что десятку киевлян вот-вот должны продать, поэтому и не играют в еврокубках.

Вместо Ярмоленко на правом фланге атаки Динамо выходит Олег Гусев, и именно он уже на 20 минуте вывел хозяев вперед после прострела Гармаша. Но радость столичной публики длилась недолго: уже через три минуты Абубакар сравнял счет.

В целом игра получилась живой, равной, обе команды имели моменты, так что она могла завершиться с любым результатом. В этой равной игре Динамо было близко к тому, чтобы проиграть, так как на 81 минуте Абубакар воспользовался неуверенной игрой Рибки на выходе и оформил дубль.

Но поражения команда Реброва таки избежала: за минуту до конца основного времени Рыбалка со второй попытки загрузил мяч в штрафную соперника, а молодой Буяльский, который лишь в предыдущем сезоне стал игроком основной обоймы, избежал офсайда и вырвал для команды важную ничью. После финального свистка результат воспринимался скорее положительно: по игре могли рассчитывать на большее, но с учетом того, как развивались события, одно очко - тоже хорошо.

Следующий матч - выезд против Маккаби, и здесь динамовцы обязательно должны были брать все три очка. Собственно, это и сделали без каких-либо проблем: на четвертой минуте счет открыл Ярмоленко, на 50 преимущество удвоил Мораес, и в целом киевляне не оставили сопернику ни единого шанса.

Дальше было самое сложное - пара с Челси. Тут Динамо, несмотря на все проблемы лондонцев, уже было аутсайдером, и любые очки были за счастье. В составе команды Жозе Моуриньо выступают Аспиликуэта, Терри, Кехилл, Азар, Фабрегас, Виллиан, Диего Коста, но в первом матче в Киеве Динамо удается сдержать эту звездную банду и сыграть вничью 0:0.

Довольно неплохо киевляне выглядели и в выездном матче в Лондоне. В конце первого тайма Драгович срезал мяч в собственные ворота, однако гости давили, огрызались, и на 78-й минуте достигли своего: Драгович забил и в чужие. Подопечные Реброва были очень близки к еще одной ничьей, но лондонцев спасло идеальное исполнение штрафного от Виллиана, так что это поражение 1:2: первое и последнее на этом групповом этапе.

Долго грустить из-за фиаско в Лондоне не было времени, ведь впереди у Динамо был решающий момент в борьбе за плей-офф. По итогам четырех туров у "Динамо" 5 очков, у "Порту" - аж 10, а у "Челси" 7, но есть одно но. В последнем туре у Динамо была встреча с израильтянами, так что подсознательно многие уже записывали за них +3 балла в актив киевлян. Челси и Порту, в свою очередь, должны были завершать групповой этап очной встречей, где кто-то из них точно потерял бы очки.

Таким образом шесть очков в последних двух матчах давали бело-синим очень хорошие шансы на плей-офф, и если в победе над "Маккаби" никто не сомневался, то вот выездной матч с "Порту" превращался в настоящий финал. И этот финал "Динамо" выиграло. Игра уже не была такой раскованной, ведь обе команды ощущали ответственность момента. Однако победителем из этой осторожной и напряженной дуэли вышел именно украинский клуб.

На 35-й минуте Ярмоленко реализовал пенальти, а на 64-й Икер Касильяс не справился с простым ударом Дерлиса Гонсалеса, закинув его в собственные ворота. В итоге - невероятно важная победа 2:0, и двери к историческому, первому в 21 веке плей-офф ЛЧ почти открыты.

Тот самый матч с Маккаби

В параллельной игре "Челси" ожидаемо обыграла "Маккаби", так что к последнему туру лондонцы и португальцы подошли с десятью баллами, а в активе "Динамо" было 8. Самым запутанным вариантом в этой группе была бы ничья "Порту" и "Челси" в последнем туре: тогда бы, при условии победы "Динамо" над "Маккаби", пришлось считать разницу мячей каждой из трех команд в противостоянии с двумя конкурентами.

Но нервничать из-за этого у киевлян уже не было оснований: благодаря победе над "Порту" в два мяча лучшую разницу в этой запутанной тройке команд имели именно бело-синие (+1), тогда как "Челси" имел 0, а "Порту" - -1. Так что в случае, если бы английская и португальская команды расписали мировую, динамовцы еще и выходили бы из группы с первого места.

Но что там с первого, даже выход со второго перед началом турнира казался мечтой, а теперь до этой мечты оставалось просто обыграть "Маккаби", а никакой нужды оглядываться на конкурентов не было. Победить "Маккаби" для того "Динамо" действительно было просто, но важность матча все же добавляла немного нервов: а что если перегорят, не выдержатнапряжения, не справятся с эмоциями.

Но самая большая неприятность в том, что тот исторический домашний поединок так и не смогли увидеть болельщики вживую. Из-за проявлений расизма на трибунах во время матча с Челси УЕФА наказал киевлян двумя матчами без зрителей, и именно этот должен был стать первым. Отчаяние просто не знало границ, однако пришлось принять злую долю и смотреть игру по телевизору. Впоследствии дисквалификацию все-таки сократили до одной игры, так что первый матч 1/8 финала против Ман Сити прошел уже с болельщиками.

Ну а решающая игра с Макаби была нервной, но исключительно из-за историчности момента. Уже на 16 минуте счет в матче открыл Гармаш, и это, без преувеличения, был самый важный гол в его карьере. Сразу после забитого мяча Динамо потеряло Ярмоленко, который получил серьезную травму. Однако и без своего лидера киевляне удержали минимальную победу, не дав сопернику создать что-то опасное у своих ворот.

Победа 1:0 вывела Динамо в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас кажется, что это было в какой-то другой жизни, но нет: двое создателей того успеха, Ярмоленко и Буяльский, до сих пор в составе, а еще двое, Александр Шовковский и Олег Гусев, на тренерской скамье. Конечно, в этот раз победа Динамо над Макаби не принесет нам таких эмоций, и значимость поединка значительно меньше. Однако ветеранам киевлян точно будет о чем рассказать партнерам и подопечным перед игрой.

В материале использованы фото Getty images, ФК Динамо Киев.