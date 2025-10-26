Главный тренер Динамо Александр Шовковский поделился мыслями после разгромной победы в матче десятого тура украинской Премьер-лиги против Кривбаса (4:0). Также специалист рассказал об Андрее Ярмоленко на позиции центрфорварда. Его слова передает пресс-служба клуба.

В первую очередь, после игры я поблагодарил команду за тот настрой, который был, и который, в принципе, всегда должен быть, когда мы выходим на поле. Нам было нелегко, мы только сегодня смогли нормально отдохнуть. После игры с «Самсунспором» у нас был перелет, потом ехали в поезде – и только сегодня игроки провели ночь в нормальном состоянии.

Восстановление – такая же неотъемлемая часть подготовки к любой игре, как и функциональное состояние. Мы прекрасно понимали, какие сильные стороны у соперника, готовились к этой игре, проводили индивидуальные беседы с игроками. Всегда приятно выигрывать. Безусловно, в раздевалке сейчас совсем другое настроение, чем было после предыдущих игр.

Мы постоянно работаем над совершенствованием наших действий – при организации атак, выходе из обороны, в завершении атак. Иногда что-то удается, что-то – нет. Во всех матчах, которые мы провели до этого, у нас было гораздо больше моментов, чем удалось реализовать. И сегодня также мы имели возможности забивать больше, однако при этом реализация была намного лучше.

Мы постоянно хотим, чтобы каждый игрок был лучшей версией самого себя. Не всегда это получается, по разным причинам, из-за различных обстоятельств. Но мы всегда над этим работаем и всегда стараемся донести до игроков, что от них требует современный футбол и тренерский штаб.

Ярмоленко на позиции центрального нападающего? Эта идея появилась у нас достаточно давно, но не могли ее воплотить в жизнь.