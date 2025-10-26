Вингер Динамо Владислав Кабаев прокомментировал разгромную победу в матче десятого тура украинской Премьер-лиги против Кривбаса (4:0).

Ну, смотрите. Мы же тоже люди, мы тоже умеем анализировать. Конечно, хотелось бы намного раньше – чтобы мы после первой игры проанализировали, после второй, а не после пяти ничьих на последних минутах. Да, мы учимся на наших ошибках – очень болезненных ошибках. Мы видим много критики – заслуженной.

Но я благодарю всех болельщиков, которые в такой холод приходят. И молодые ребята, наши дети, девушки, наши Вооруженные силы Украины смотрят игры, пишут нам, слышим много критики, но я скажу, что мы все знаем, все чувствуем, все понимаем.

И сегодняшняя игра… Знаете, вышли играть в футбол, но, в первую очередь, вот эти микроэлементы, которых нам не хватало в последних играх – много борьбы сегодня выиграли, были более нацелены на ворота, более спокойны в каких-то ситуациях. Это сыграло нам на руку.

Но есть над чем работать. Еще было много моментов – уже не в первой игре, когда не забиваешь, а потом в конце аукается. С позитивом, с победой жить лучше, спокойнее. Так что это нам на руку перед такими важными встречами с «Шахтером» дальше.

Мы в первых турах тоже много забивали, да и много пропускали. Сегодня не скажу, что была какая-то установка от тренера, но мы все взрослые, мы все понимаем, в какой мы ситуации. У нас очень много моментов. Бывает такое, что много моментов, у соперника один момент – гол, и все.

Понимали, что в «футбольчик» сыграть уже не получится, на классе где-то победить. Кривбасс – хорошая команда, не зря она шла на первом месте. Так что выходили не в «футбольчик» играть, а в футбол – мужской футбол, который будет приносить нам результат.

Будем стараться дальше смотреть положительные моменты, разбирать какие-то негативные – они сегодня тоже были. Но хочется делать акцент на позитиве, потому что очень много негатива – и это влияет на нас. Но мы в «Динамо» играем, так что мы понимаем, что здесь только победа – даже ничья это не положительный результат.