В четверг, 2 октября, киевское Динамо начнет свой путь в основном раунде Лиги конференций матчем против английского Кристал Пэлас. Поединок состоится в польском городе Люблин на стадионе Арена Люблин. Начало встречи – в 18:45 по местному времени (19:45 по киевскому).

Накануне игры команда Александра Шовковского провела открытое тренировку на арене, где состоится матч. Атмосфера на занятии была рабочей, игроки сосредоточены на старте еврокубковой кампании и готовы к серьезному испытанию.

Старт в Лиге конференций для сине-желтых уже совсем близко, и финальные приготовления перед противостоянием с Кристал Пэлас позади. Онлайн-трансляция матча Динамо - Кристал Пэлас.