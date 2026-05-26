Динамо стремится вернуть своего легионера из Нидерландов
В Киеве может оказаться и известный колумбиец
около 2 часов назад
Журналист Михаил Спиваковский для ТоТаКе сообщил, что Динамо работает над возвращением 26-летнего суринамского вингера Джастина Лонвейка, который арендован Фортуной Ситтард.
Также вернется из аренды Анхель Торрес – в прошлом сезоне колумбиец играл за Эюпспор.
«З того, що я знаю, переважна більшість гравців буде повернена зараз в клуб і майже усі, окрім Брагару, який піде в «Полісся». Царенко, Дячук залишаються там, де вони були.
З того, що можу вас здивувати, наскільки я знаю, ведеться дуже серйозна робота по поверненню Лонвейка. Він непогано грає зараз у Ередивізі за Фортуну Сіттард.
І Костюк вважає, що футболіст такого плану, вертикальний достатньо, він може команді допомогти. І насправді це футболіст, який десь яцикоподібний.
І з того, що я знаю, в «Динамо» повертається Анхель Торрес. Попри мікропроблеми з поведінкою, його гра вражає тренерів, і вони хочуть надати йому шанс».
Ранее стало известно, что Александр Караваев променял Динамо на Шахтер.