Журналист Михаил Спиваковский для ТоТаКе сообщил, что Динамо работает над возвращением 26-летнего суринамского вингера Джастина Лонвейка, который арендован Фортуной Ситтард.

Также вернется из аренды Анхель Торрес – в прошлом сезоне колумбиец играл за Эюпспор.

«З того, що я знаю, переважна більшість гравців буде повернена зараз в клуб і майже усі, окрім Брагару, який піде в «Полісся». Царенко, Дячук залишаються там, де вони були.

З того, що можу вас здивувати, наскільки я знаю, ведеться дуже серйозна робота по поверненню Лонвейка. Він непогано грає зараз у Ередивізі за Фортуну Сіттард.

І Костюк вважає, що футболіст такого плану, вертикальний достатньо, він може команді допомогти. І насправді це футболіст, який десь яцикоподібний.

І з того, що я знаю, в «Динамо» повертається Анхель Торрес. Попри мікропроблеми з поведінкою, його гра вражає тренерів, і вони хочуть надати йому шанс».