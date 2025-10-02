Сергей Стаднюк

Завершились матчи с участием украинских легионеров в первом туре общего этапа Лиги конференций.

Польский Ракув уверенно стартовал в турнире, обыграв румынскую Университатя Крайова. После безголевого первого тайма хозяева открыли счет сразу же после перерыва благодаря точному удару Пенка. Почти сразу гости остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Скречу. Хозяева полностью контролировали игру и закрепили преимущество в конце встречи: на 80-й минуте отличился Репка, установив окончательный счет 2:0.

Французский Страсбур на выезде одержал непростую победу над Слованом Братислава. Уже на 26-й минуте автогол Джираджанга открыл счет для гостей, а перед перерывом Уаттара удвоил преимущество команды. Во втором тайме хозяева активизировались и на 64-й минуте Ибрагим сократил отставание. Однако на большее времени не хватило.

🇺🇦 Полузащитник Ракува Владислав Кочергин пропустил игру из-за тяжелой травмы. Защитник Страсбурга Эдуард Соболь не вошел в заявку по неизвестным причинам.

🇺🇦 Голкипер Университати Павло Исенко, несмотря на счет, совершил восемь сейвов и предотвратил 0,73 гола соперника по модели xG. Оценка игрока 7.8. Его одноклубник вышел на замену во втором тайме и сыграл всего 31 минуту. На его счету по одному выигранному единоборству в воздухе и на земле и три перехвата. Оценка 7.0.

🇺🇦 Полузащитник Данило Игнатенко и нападающий Николай Кухаревич синхронно вышли на замену на 64-й минуте. На счету хавбека 4 удара, 2 из них в створ, 97% точных передач, одна выигранная дуэль и один удачный подкат. Оценка – 6.9. Форвард нанес всего два удара, один из которых заблокировали, а другой прошел мимо ворот. Однако игрок два из двух раз удачно ушел в дриблинг. Оценка – 6.2.

Лига конференций. Общий этап, первый тур

Ракув – Университатя Крайова 2:0

Голы: Пенко, 47, Репка, 80

Удаление: Скречу, 53 (Университатя)

Слован Братислава – Страсбур 1:2

Голы: Ибрагим, 64 – Джираджанг, 26 (автогол), Уаттара, 41