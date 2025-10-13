Сергей Стаднюк

Вторник, 14 октября, предложит насыщенную футбольную программу: от матчей Первой лиги утром до ключевых поединков отбора на чемпионат мира-2026 вечером. Зрителей ожидают матчи молодежных сборных, товарищеские встречи и принципиальные поединки в квалификационных группах с участием топ-команд Европы.

День начнется с отечественного футбола: в 12:00 Виктория примет Металлург, а в 14:00 Агробизнес сыграет против Феникс-Мариуполя. Оба матча будут транслироваться в прямом эфире и завершат 11-й тур Первой лиги Украины.

12:00 | Виктория – Металлург. Прямая трансляция

14:00 | Агробизнес – Феникс-Мариуполь. Прямая трансляция

В 16:45 юношеская сборная Украины U-18 проведет товарищеский матч против сверстников из Швеции. Это важная проверка для молодых украинцев перед будущими официальными турнирами.

16:45 | U-18. Украина – Швеция. Прямая трансляция

В 19:00 стартует принципиальный поединок молодежной сборной Украины U-21 против Хорватии в третьем туре отбора на Евро-2027. Украинцам важно набрать очки для укрепления позиций в группе, после досадной ничьей с венграми (3:3).

19:00 | U-21. Хорватия – Украина. Прямая трансляция

Вечерняя программа будет посвящена отборочному циклу Мундиаля-2026: в группе I в 19:00 встретятся Эстония и Молдова, а уже в поздний слот фаворит группы Италия примет Израиль. В группе E одновременно Испания сыграет с Болгарией, а Турция противостоит Грузии. В группе F Англия гостит в Латвии, тогда как в группе K действующий чемпион Европы Португалия примет Венгрию.