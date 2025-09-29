Полузащитник Реала Федерико Вальверде высказался относительно матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов против Кайрата. Слова игрока передает пресс-служба УЕФА.

Мы пересмотрели много видео с участием Кайрата. Но есть вещи и более важные: командный рост, концентрация на своих целях, которые для нас на первом месте. Я никогда не играл здесь [в Казахстане]. В аэропорту нас встретили толпы людей. Мне это показалось безумием. Мне очень приятно здесь быть, для меня это большая честь.

Нужно выложиться на все сто, чтобы как можно быстрее изменить ситуацию к лучшему. Мы потерпели два поражения с Хаби, и это были очень тяжелые поражения. Это часть футбола, но нельзя допускать повторения. Мы должны быть максимально сплочёнными как на поле, так и за его пределами, чтобы этот год стал для нас успешным.

Атлетико? Мы стараемся быстро забывать то, что было вчера. Мы меняем подход и настраиваемся на победу. Надеюсь, мы сможем реабилитироваться в будущем матче.