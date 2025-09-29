«Мне это показалось безумием». Звезда Реала поделился впечатлениями от Казахстана
Одной из сильнейших команд мира пришлось смотреть матчи Кайрата
около 13 часов назад
Полузащитник Реала Федерико Вальверде высказался относительно матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов против Кайрата. Слова игрока передает пресс-служба УЕФА.
Мы пересмотрели много видео с участием Кайрата. Но есть вещи и более важные: командный рост, концентрация на своих целях, которые для нас на первом месте. Я никогда не играл здесь [в Казахстане]. В аэропорту нас встретили толпы людей. Мне это показалось безумием. Мне очень приятно здесь быть, для меня это большая честь.
Нужно выложиться на все сто, чтобы как можно быстрее изменить ситуацию к лучшему. Мы потерпели два поражения с Хаби, и это были очень тяжелые поражения. Это часть футбола, но нельзя допускать повторения. Мы должны быть максимально сплочёнными как на поле, так и за его пределами, чтобы этот год стал для нас успешным.
Атлетико? Мы стараемся быстро забывать то, что было вчера. Мы меняем подход и настраиваемся на победу. Надеюсь, мы сможем реабилитироваться в будущем матче.
Матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов Кайрат – Реал Мадрид состоится во вторник, 30 сентября на Центральном стадионе в Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву. Следить за онлайн-трансляцией игры можно на странице события Кайрат – Реал на Xsport.ua.
Ранее относительно игры с Кайратом высказался главный тренер Реала Хаби Алонсо.
