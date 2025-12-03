Фиорентина, переживающая сложный сезон в Серии А и рискующая вылетом, активно работает над зимним усилением. Команда Паоло Ваноли в настоящее время занимает 19-е место, поэтому нуждается в немедленных изменениях в нападении.

Итальянские медиа, в частности Firenzeviola.it, сообщают, что флорентийцы уже сформировали список атакующих игроков, которых могут пригласить зимой. Среди главных кандидатов — 21-летний вингер Шахтера Эгиналду. Именно он попал в приоритетный список клуба.

За бразильский талант борются сразу три клуба: кроме Фиорентины, интерес проявляют Атлетико и Рома. Стоимость трансфера оценивается на уровне около 12 миллионов евро.

Фиалки также рассматривают альтернативные варианты для усиления флангов атаки: Жереми Бога (Ницца), Бенжамин Домингес (Болонья), Арман Лорьенте (Сассуоло), Агустин Джай (Палмейрас), Матис Тель (Тоттенхэм).

В текущей кампании 21-летний бразилец провел 12 матчей за Шахтер во всех турнирах, где отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Напомним, в прошлом туре УПЛ Шахтер сыграл вничью с Кривбассом (2:2).