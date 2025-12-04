Имя бывшего игрока национальной сборной Украины Дмитрия Парфенова было внесено в базу Миротворца. Основанием стало его участие в мероприятии, которое проходило с участием российских военных, причастных к вторжению в Украину.

Согласно информации центра Миротворец, 10 июня 2025 года Парфенов в городе Балашиха принял участие в так называемом матче героев. В этом мероприятии играли ветераны российского футбола и участники полномасштабной агрессии против Украины. Матч носил пропагандистский характер и был направлен на героизацию военных преступников.

Дмитрий Парфенов родился в Одессе и начинал карьеру в местном Черноморце, с которым дважды становился серебряным призером чемпионата Украины. Позднее играл за Днепр, а после этого переехал в московский Спартак, где провел значительную часть профессиональной карьеры.

За сборную Украины защитник сыграл 18 матчей.

После завершения игровой карьеры Парфенов остался жить в России. Он получил гражданство страны и работает тренером в клубе Ротор из Волгограда.

Участие в пропагандистском матче стало причиной внесения экс-футболиста в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.