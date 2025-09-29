Экс-соперник Мудрика не может дождаться встречи с Моуринью
Челси сыграет против Бенфики во втором туре Лиги чемпионов
27 минут назад
Вингер Челси Педру Нету поделился мыслями относительно матча второго тура общих этапов Лиги чемпионов против Бенфики под руководством своего соотечественника Жозе Моуринью. Слова игрока передает пресс-служба УЕФА.
Для меня, как для португальца, это будет чувством гордости — сыграть против такого тренера, как Моуринью. То, что он значит для клуба, а также для португальского народа, те возможности, которые он дал португальцам, чтобы они могли ездить по миру и играть за лучшие клубы. Мы очень ждем этот матч, и это отличная возможность для нас восстановить положительные результаты.
Матч второго тура общих этапов Лиги чемпионов Челси – Бенфика состоится во вторник, 30 сентября, на Лондонском Стэмфорд Бридж. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. Следить за онлайн-трансляцией игры можно на странице события Челси – Бенфика на Xsport.ua.
Ранее мыслями об игре поделился главный тренер Челси Энцо Мареска.