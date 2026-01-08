Сергей Разумовский

ПСЖ завоевал очередной трофей, обыграв Марсель в матче за Суперкубок Франции. Основное время завершилось боевой ничьей 2:2, а судьбу титула решила серия пенальти, в которой парижане действовали значительно увереннее и победили со счетом 4:1. Для клуба это не только принципиальный успех в противостоянии с одним из главных исторических соперников, но и еще одно доказательство стабильности команды в решающих матчах, где решающее слово часто остается за психологией и хладнокровием.

Этот Суперкубок стал юбилейным в персональной коллекции главного тренера ПСЖ Луиса Энрике во главе парижан. Благодаря победе над Марселем испанский специалист довел количество выигранных трофеев с клубом до десяти. В его достижениях с ПСЖ уже есть два титула чемпиона Франции и два Кубка Франции, а также три Суперкубка Франции. Помимо внутренних трофеев, команда под руководством Энрике выиграла и самые престижные международные награды: по одному разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Напомним, Луис Энрике возглавил ПСЖ в июле 2023 года и с первых месяцев работы начал формировать команду, способную регулярно брать титулы как на национальной арене, так и на европейском уровне.

Если же говорить о общей тренерской карьере Энрике, то нынешний успех увеличил его личный счет до 19 трофеев. Помимо достижений с ПСЖ, он имеет девять завоёванных титулов с Барселоной, где также оставил заметный след благодаря сочетанию атакующего стиля и требовательности к дисциплине. Дополнительным подтверждением его статуса являются и индивидуальные награды: Луис Энрике дважды получал награду лучшему тренеру сезона – в кампаниях 2014/15 и 2024/25.

Интересно, что украинец Илья Забарный снова не вышел на поле в решающем матче за трофей. Так было в Суперкубке Европы, Межконтинентальном кубке.