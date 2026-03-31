Денис Седашов

Нападающий сборной Украины Матвий Пономаренко в комментарии YouTube-каналу Глывинский Pro Sport прокомментировал вылет национальной команды из плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года. Несмотря на поражение от Швеции, нападающий оптимистично настроен по отношению к следующему квалификационному циклу.

Пономаренко, который отметился забитым мячом в своем дебютном матче за сине-желтых, подчеркнул потенциал нынешнего состава.

Очень жаль, что не вышли на чемпионат мира. Все ребята расстроились, но у нас молодая команда и хорошее будущее. Должны 100% выходить на ЧМ-2030. Не только надеюсь, но и считаю, что мы пройдём на этот турнир. Учитывая наш опыт, думаю, мы выйдем на следующий ЧМ. Матвей Пономаренко

Матч состоится 31 марта в испанской Валенсии на стадионе Сьютат де Валенсия. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

Главный тренер Албании Сильвиньо: «Мы знаем силу национальной команды Украины».