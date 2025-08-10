Сергей Стаднюк

Вингер Лукас Феррейра перейдет из Сан-Паулу в Шахтёр. Медосмотр запланирован на понедельник, 11 августа, сообщает в соцсети X авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

🚨🟠⚫️ Шахтёр Донецк договорился о трансфере бразильского левого вингера Лукаса Феррейры (родившегося в 2006 году) из Сан-Паулу, here we go! Фиксированная сумма – 10 миллионов евро плюс 2 млн бонусов в случае выхода Шахтёра в Лигу чемпионов. А также 10% от суммы следующей продажи игрока. Медицинское обследование запланировано на понедельник. Фабрицио Романо

🚨🟠⚫️ Shakhtar Donetsk agree deal to sign Brazilian LW Lucas Ferreira (2006) from São Paulo, here we go!



€10m fixed fee plus €2m add-ons if Shakhtar qualify to UCL, plus 10% sell-on clause.



Medical on Monday. pic.twitter.com/QdrMkStmFR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2025

В конце апреля 2025 года бразильцу исполнилось 19. Хотя Романо называет его левым вингером, чаще юный футболист играл всё же справа. Также может закрыть позицию атакующего полузащитника.

За команду U-20 Сан-Паулу Феррейра забил четыре мяча и оформил два ассиста в десяти матчах. В взрослом футболе на счету игрока всего 1+1 в 23 играх.

Ранее Александрия подписала игрока Шахтёра.