Этот бразилец станет новой звездой Шахтера. Цена вопроса – 12 миллионов евро
Вместо опорного полузащитника руководство «горняков» решило подписать очередного вингера
около 1 часа назад
Вингер Лукас Феррейра перейдет из Сан-Паулу в Шахтёр. Медосмотр запланирован на понедельник, 11 августа, сообщает в соцсети X авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
🚨🟠⚫️ Шахтёр Донецк договорился о трансфере бразильского левого вингера Лукаса Феррейры (родившегося в 2006 году) из Сан-Паулу, here we go!
Фиксированная сумма – 10 миллионов евро плюс 2 млн бонусов в случае выхода Шахтёра в Лигу чемпионов. А также 10% от суммы следующей продажи игрока. Медицинское обследование запланировано на понедельник.
В конце апреля 2025 года бразильцу исполнилось 19. Хотя Романо называет его левым вингером, чаще юный футболист играл всё же справа. Также может закрыть позицию атакующего полузащитника.
За команду U-20 Сан-Паулу Феррейра забил четыре мяча и оформил два ассиста в десяти матчах. В взрослом футболе на счету игрока всего 1+1 в 23 играх.