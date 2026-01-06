Бывший игрок Манчестер Юнайтед Джонни Эванс выступит в роли помощника исполняющего обязанности главного тренера Даррена Флетчера в матче 21-го тура английской Премьер-лиги против Бернли, который состоится 7 января. Об этом сообщил журналист Лори Уитвелл в социальной сети X.

Эванс покинул клуб в декабре прошлого года, завершив карьеру футболиста в июне и занимая должность менеджера по арендованным игрокам. Теперь он вернется в новом статусе - тренера основной команды. Кроме него, на матч с Бернли из академии ожидается прибытие тренеров Тревиса Бинниона и Алана Райта.

Напоминаем, что ранее главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим покинул клуб, и временно возглавляет команду Даррен Флетчер. Джонни Эванс будет помогать ему в подготовке к поединку, который состоится 7 января в 22:15 по киевскому времени.