Манчестер Сити внимательно следит за правым защитником Брентфорда Микаэлем Кайоде. В лагере горожан высоко оценивают хладнокровие 21-летнего футболиста в оборонительных действиях, а также его способность эффективно поддерживать атаки команды. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, интерес к итальянскому защитнику проявляют не только представители АПЛ. В списке потенциальных претендентов также значатся Бавария, Ювентус и Интер. В случае поступления официального предложения уже в зимнее трансферное окно Брентфорд планирует требовать за Кайоде от 35 до 40 миллионов евро. При этом отмечается, что летом трансферная стоимость игрока может возрасти.

В текущем сезоне Микаэль Кайоде провел 25 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Его контракт с Брентфордом действует до лета 2030 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника оценивается в 20 миллионов евро.

Также, Манчестер Сити находится в шаге от подписания защитника Кристал Пэлас.