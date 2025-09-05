Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини подвел итоги летнего трансферного окна и выделил футболистов, которые могут укрепить атакующую линию команды.

Безусловно, самая сложная позиция, требующая большего внимания и инвестиций, это центральный нападающий. Не буду отрицать, что мне хотелось бы большего, подписать новых игроков в это трансферное окно… и, возможно, получить того футболиста, которого мы нашли на рынке. Но если это невозможно сейчас, нам придется работать с теми, кто есть.

Я хочу возродить Довбика, для меня Артем всегда был игроком, который невероятно много работал. Балданци — еще один футболист, которого нужно возродить. Пеллегрини, который остался, — это тот игрок, который достиг невероятных результатов за эти два месяца, и я убежден, что все получится. Пеллегрини, Балданци, Довбик — это идеальные ребята, идеальные футболисты. Нам просто нужно много работать на поле и улучшать игру каждого. Они решительно настроены бороться в новом сезоне. Я очень рад этому.

Возможно, иногда мой стиль игры ограничивает сильные стороны некоторых футболистов. Если не удается довести дело до конца, забить, то рискуешь пропустить голы, проиграть матч — в таких моментах можно рисковать меньше. Но это мое понимание футбола, и эти ребята идут за мной. Они поддерживают эти идеи, — приводит слова Гасперини Tuttomercatoweb.