Атлетик объявил о возвращении защитника Эмерика Лапорта. 31-летний футболист перешел из саудовского Аль-Насра и подписал контракт с клубом из Бильбао на три года.

Ранее сообщалось, что Аль-Наср с опозданием отправил данные о переходе в систему TMS (Transfer Matching System), из-за чего ФИФА сначала отказала Атлетику в регистрации игрока. Вчера вечером организация изменила свое решение, разрешив официально оформить трансфер.

Лапорт уже выступал за Атлетик с 2010 по 2018 год, после чего перешел в Манчестер Сити.