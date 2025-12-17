Международная федерация футбола объявила о беспрецедентном размере призовых на чемпионате мира 2026 года. Сборная, которая завоюет титул чемпиона, заработает 50 миллионов долларов, что станет рекордной выплатой в истории турнира.

По данным ESPN, общий призовой фонд мундиаля составит 655 миллионов долларов. Даже команды, которые не преодолеют групповой этап, получат финансовое вознаграждение в размере 9 миллионов, тогда как участники финала могут рассчитывать на выплаты до 33 миллионов долларов.

Для сравнения, после победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре сборная Аргентины получила 42 миллиона долларов.

Напомним, ранее состоялась жеребьевка группового турнира финальной части ЧМ-2026.