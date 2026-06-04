Павел Василенко

Gazzetta dello Sport опубликовала новость дня. История между Душаном Влаховичем и Ювентусом завершена. Сербский нападающий покидает Турин 30 июня без какой-либо компенсации в евро после того, как переговоры о новом контракте окончательно провалились.

После четырех с половиной лет пути Влаховича и Ювентуса окончательно расходятся. Хотя месяцами спекуляции о возможном компромиссе звучали, последняя встреча привела к окончательному провалу переговоров.

Обе стороны не смогли найти общий язык относительно продления контракта, срок действия которого истекает в конце этого месяца, а это означает, что туринский гранд потеряет своего основного нападающего абсолютно бесплатно.

Главной причиной этого внезапного разрыва сотрудничества, как и ожидалось, являются деньги, то есть непреодолимая финансовая пропасть, возникшая между просьбой сербского футболиста и предложением, выдвинутым исполнительным директором Ювентуса Дамьеном Комолли.

Влахович и его агенты требовали новой зарплаты в размере 8 миллионов евро нетто в год, фиксированной премии за подписание контракта и высоких комиссий для посредников.

С другой стороны, руководство клуба предложило максимум 6 миллионов евро в год с уже включенными бонусами за результативность, четко дав понять, что не согласится на «безумства» с сопутствующими расходами и астрономическими комиссиями для агентов.

Поскольку ни одна из сторон не хотела уступать, переговоры были официально и навсегда приостановлены.

Такое развитие событий является тяжелым ударом в бизнесе и финансовом плане для Ювентуса. Влахович перешел в туринский клуб зимой 2022 года из Фиорентины за 85 миллионов евро, будучи прогнозируемым лидером нового Ювентуса.

Сегодня, после нескольких сезонов взлетов и падений, Влахович пакует чемоданы и уходит бесплатно, без какого-либо евро заработка для клуба, который заплатил ему целое состояние.