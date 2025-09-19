Рэшфорд поделился эмоциями после победы Барселоны над Ньюкаслом
Форвард Барселоны оформил дубль и принес команде три очка
около 1 часа назад
Полузащитник Барселоны Маркус Рэшфорд стал героем матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов против английского Ньюкасла. Каталонцы одержали победу 2:1, а оба гола гостей на свой счёт записал именно англичанин.
Маркус Рэшфорд поделился впечатлениями после победы, слова футболиста приводит BBC:
Играть за Барселону — это невероятный опыт. Я всегда был большим поклонником этого клуба. Мы хотим выиграть как можно больше. Болельщики желают видеть победы и красивый футбол. Здесь непросто играть. Первый тайм был осторожным. Против такой команды выступать очень сложно.
На 100% я переполнен эмоциями. Я очень мотивирован и полон решимости. Качество нашей команды вдохновляет меня. Играть с такими партнерами — это настоящее удовольствие.
В следующем туре Лиги чемпионов Барселона встретится с ПСЖ.
