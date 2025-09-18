Защитник Барселоны Андреас Кристенсен перед матчем стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против Ньюкасла высказался о старте команды в главном еврокубке. Слова игрока передает пресс-служба УЕФА.

Каждый сезон в Лиге чемпионов – особенный. В прошлом году мы почти дошли до финала, поэтому теперь все полны желания зайти еще дальше. Мы будем бороться.

В Лиге чемпионов игры проходят очень быстро, и мы должны быть готовы к этому. Атмосфера станет важной составляющей матча с Ньюкаслом – это одно из лучших ощущений, которые я когда-либо испытывал.

Я говорю по-английски, поэтому нам легко находить общий язык с Маркусом Рэшфордом. Он принес качество и хорошо вписался в команду. С каждым днем он лучше понимает систему, и это очень помогает нашей молодой группе. Иметь игрока с качествами Маркуса – большое преимущество.