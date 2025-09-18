Защитник Барселоны – перед стартом в ЛЧ: «В прошлом году мы почти добрались до финала»
Кристенсен – про матч с Ньюкаслом, английского партнера по команде и начало нового пути
около 2 часов назад
Защитник Барселоны Андреас Кристенсен перед матчем стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против Ньюкасла высказался о старте команды в главном еврокубке. Слова игрока передает пресс-служба УЕФА.
Каждый сезон в Лиге чемпионов – особенный. В прошлом году мы почти дошли до финала, поэтому теперь все полны желания зайти еще дальше. Мы будем бороться.
В Лиге чемпионов игры проходят очень быстро, и мы должны быть готовы к этому. Атмосфера станет важной составляющей матча с Ньюкаслом – это одно из лучших ощущений, которые я когда-либо испытывал.
Я говорю по-английски, поэтому нам легко находить общий язык с Маркусом Рэшфордом. Он принес качество и хорошо вписался в команду. С каждым днем он лучше понимает систему, и это очень помогает нашей молодой группе. Иметь игрока с качествами Маркуса – большое преимущество.
Ранее об игре с Ньюкаслом высказался наставник Барселоны Ханс-Дитер Флик.