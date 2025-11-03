Вингер Динамо Владислав Кабаев после поражения в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против Шахтера (1:3) поделился мыслями о дальнейшей судьбе команды. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Обидно, что мы прикладываем огромные усилия, чтобы стать чемпионами, а потом выходим в еврокубки и, мягко говоря, позоримся там. Поэтому нам хочется не столько болельщикам, сколько прежде всего себе показать и доказать своей игрой, что уже пора включаться и достигать результата. Конечно, никто не опускает руки, у нас впереди Лига конференций и матч чемпионата с ЛНЗ, который сейчас находится в хорошей форме. А перед «Динамо» всегда стоят максимальные цели. Будем прилагать максимальные усилия, чтобы стать чемпионами и в этом году.

Хочется доказать и себе, и болельщикам, что прошлое чемпионство было не случайностью, не спонтанностью, что оно было заслуженным – думаю, так ответит каждый. Но, действительно, на матчи с «Динамо» и «Шахтером» каждый соперник выходит с горящими глазами и играет против нас свои лучшие матчи. Это нормально. Когда я выступал за другие клубы, тоже выходил против «Динамо» с огромной мотивацией, дополнительная настройка от тренера или болельщиков не нужна, потому что она ощущается внутри. Да, трудно, но если ты играешь за «Динамо», если носишь этот эмблему на груди, будь готов и достаточно смел, чтобы защищать чемпионство и завоевывать этот титул снова.