Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо эмоционально прокомментировал игру своей команды после победы над национальной сборной Израиля.

Это самый безумный матч, в котором я был тренером. Мы действовали слишком авантюрно, постоянно шли в атаку, а именно этого и ждал Израиль, и каждый раз наказывал нас на контратаках — сказал Гаттузо в комментарии Sky Sport Italia.

Матч отбора на ЧМ-2026 состоялся на нейтральном поле в Венгрии и завершился со счетом 5:4 в пользу Италии.

После шести туров Италия идет второй в группе I, имея девять очков. Столько же баллов у Израиля, который расположился на третьей позиции. Лидирует Норвегия с 12 очками.

Чемпионат мира-2026. Отбор. Европа. Группа I. 6-й тур

Израиль – Италия 4:5 (Локателли 16 авт, Перец 52, 89, Бастони 87 авт – Кин 40, 54, Политано 58, Распадори 81, Тонали 90+1)