Сергей Стаднюк

В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Германии на выезде минимально одолела Северную Ирландию. Единственный мяч на 31-й минуте забил Вольтемаде, воспользовавшись моментом в штрафной площадке. После перерыва хозяева пытались отыграться, нанеся девять ударов, но немцы уверенно оборонялись и удержали минимальное преимущество до финального свистка.

Словакия дома обыграла Люксембург. Оберт открыл счет на 55-й минуте, а Шранц, только что выйдя на замену, на 72-й минуте удвоил преимущество. В то же время он получил травму и уже через четыре минуты после появления на поле был вынужден его покинуть. Впрочем, на результате это уже никак не отразилось.

Сборная Германии набрала девять очков в группе A. Хотя Словакия имеет столько же баллов, а также победу в личной встрече, остается позади из-за худшей разницы забитых/пропущенных.

Чемпионат мира-2026. Квалификация

Северная Ирландия – Германия 0:1

Гол: Вольтемаде, 31

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Беллард, Макнейр (Смит, 75), Хьюм, Спенсер, Галбрейт, Чарльз, Маккенн (Маршалл, 75), Девенни, Прайс, Рейд (Мадженнис, 46).

Германия: Бауманн, Киммих, Шлоттербек, Та, Раум, Павлович (Антон, 86), Горецка, Адееми (Байер, 64), Гнабри (Андрих, 86), Вирц (Баку, 90+2), Вольтемаде (Буркардт, 90+2).

Предупреждения: Рейд, Галбрейт, Адееми, Чарльз – Мадженнис, Андрих

Словакия — Люксембург 2:0

Голы: Оберт, 55, Шранц, 72

Словакия: Дубравка, Ганцко, Оберт, Шкриньяр, Дьомбер, Риго, Дуда (Грошовски, 84), Беро, Гараслин (Заур, 83), Стрелец (Боженик, 83), Дюриш (Шранц, 70; Тупта, 74).

Люксембург: Морис, Бонерт, Махмутович (Селимович, 85), Корац, Янс, Дардари (С. Тилль, 80), Баррейро, Мартинс, Синани, Муратович (Курчи, 59), Олесен (О. Тилль, 59).

Предупреждения: Дуда – Муратович, Курчи, Селимович, Баррейро