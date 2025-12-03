Германия официально получила право провести женский чемпионат Европы по футболу 2029 года. Такое решение было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА сегодня, 3 декабря.

Президент УЕФА Александер Чеферин объявил результаты специальной церемонии, где стало известно, что немецкая заявка опередила предложение Польского футбольного союза, а также совместную заявку Дании и Швеции.

Хочу выразить благодарность всем участникам за их работу. Каждый проект отличался продуманностью и командным взаимодействием, вдохновленным прекрасным примером Швейцарии прошлым летом. Поздравляю Германию — ожидаем яркий и незабываемый турнир в 2029 году! — приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.

Финальная часть чемпионата, в которой примут участие 16 сборных, пройдет на восьми аренах в разных городах страны:

Кёльн — Cologne Stadium

Дортмунд — BVB Stadion Dortmund

Дюссельдорф — Düsseldorf Arena

Франкфурт — Frankfurt Arena

Ганновер — Niedersachsenstadion

Лейпциг — Leipzig Stadium

Мюнхен — Munich Football Arena

Вольфсбург — Wolfsburg Arena

Турнир запланирован на лето 2029 года. УЕФА объявит детальный календарь соревнований позже.