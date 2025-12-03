Германия примет чемпионат Европы по футболу среди женщин 2029 года.
Решение исполкома УЕФА: Чеферин объявил результаты голосования
около 9 часов назад
Германия официально получила право провести женский чемпионат Европы по футболу 2029 года. Такое решение было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА сегодня, 3 декабря.
Президент УЕФА Александер Чеферин объявил результаты специальной церемонии, где стало известно, что немецкая заявка опередила предложение Польского футбольного союза, а также совместную заявку Дании и Швеции.
Хочу выразить благодарность всем участникам за их работу. Каждый проект отличался продуманностью и командным взаимодействием, вдохновленным прекрасным примером Швейцарии прошлым летом. Поздравляю Германию — ожидаем яркий и незабываемый турнир в 2029 году! — приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.
Финальная часть чемпионата, в которой примут участие 16 сборных, пройдет на восьми аренах в разных городах страны:
Кёльн — Cologne Stadium
Дортмунд — BVB Stadion Dortmund
Дюссельдорф — Düsseldorf Arena
Франкфурт — Frankfurt Arena
Ганновер — Niedersachsenstadion
Лейпциг — Leipzig Stadium
Мюнхен — Munich Football Arena
Вольфсбург — Wolfsburg Arena
Турнир запланирован на лето 2029 года. УЕФА объявит детальный календарь соревнований позже.