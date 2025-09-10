Сергей Стаднюк

Сборная Украины сыграла в шокирующую ничью в матче второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана (1:1).

Болельщики определили лучшего, по их мнению, футболиста встречи. «Львом матча» по результатам голосования стал голкипер Анатолий Трубин.

За вратаря проголосовало 35% респондентов на соответствующем сайте. В игре с Азербайджаном футболист совершил всего один сейв и угадал направление удара при пенальти. Но не спас команду от пропущенного гола.

Напомним, в другом матче группы D сборная Франции одержала волевую победу над Исландией (2:1). Таким образом, «Ле бльо» уже на пять очков оторвались от «сине-желтых» в борьбе за прямую путёвку на чемпионат мира-2026. Подопечные Реброва на два балла отстают от исландцев в споре за путёвку в плей-офф и на шесть голов по разнице мячей.

Интересно, что после невыхода из группы на Евро-2024 сборная Украины провела десять официальных матчей. В них «сине-желтые» одержали всего три победы: 1:0 над Грузией, 2:1 над Албанией и 3:1 над Бельгией. Также были четыре поражения и три ничьи.

После игры с Азербайджаном Ребров жаловался на газон и пожелал болельщикам терпения.