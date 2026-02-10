Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд критически оценил свою игру в 2026 году, признав, что испытывает трудности с реализацией голевых моментов.

С начала года у меня было слишком мало голов. Я понимаю, что нужно улучшать показатели, быть острее и работать над всеми компонентами своей игры. Надо двигаться вперед — этого от меня ждут и этого заслуживают. Я не хочу искать оправдания за низкий уровень, многое зависит от головы и восприятия усталости. Календарь плотный, и это непросто. Для меня приоритет — сохранять форму и избегать травм, чтобы быть готовым помогать команде. Борьба за титул продолжается, пока ничего не решено, — приводит слова Холанда ESPN.

В 2026 году норвежский форвард забил три мяча. В целом в сезоне 2025/2026 Эрлинг Холанд провел 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и шестью результативными передачами.

Также, Холанд прокомментировал спорный эпизод в матче Манчестер Сити против Ливерпуля.