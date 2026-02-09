Голанд: «Просто засчитайте гол и не показывайте красную карточку»
Форвард Манчестер Сити поделился эмоциями после резонансных решений арбитра в матче с Ливерпулем
около 1 часа назад
Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд прокомментировал события концовки матча английской Премьер-лиги против Ливерпуля, в котором был отменен гол горожан, а полузащитник мерсисайдцев Доминик Собослаи получил красную карточку.
Честно, во-первых, Шерки просто должен был отдать пас, и я бы забил. Во-вторых, он тащит меня, потом я тащу его — мы забиваем, так что просто зачтите гол и не показывайте красную карточку. Но арбитр обязан соблюдать правила. В-третьих, пенальти — невероятное ощущение. В-четвертых, невероятный сейв Джиджи Доннаруммы. Впечатляющий матч, и лично я был очень уставшим после игры. Невероятные ощущения после финального свистка. Я сказал судье: просто засчитайте гол — этого хотели все. И я надеюсь, что Собослаи получит максимум один матч дисквалификации, потому что я понимаю, что нужно соблюдать правила, но, на мой взгляд, стоит руководствоваться здравым смыслом. В любом случае правила надо уважать, поэтому я принимаю решение арбитра — приводит слова Эрлинга Холанда после матча BBC.
Поединок завершился победой Манчестер Сити со счетом 2:1.
