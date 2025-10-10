Сергей Стаднюк

В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Шотландии дома одержала волевую победу над Грецией.

Подопечные Стива Кларка продемонстрировали настоящий характер. После того как гости вышли вперед благодаря голу Цимикаса в середине второго тайма, хозяева ответили тремя забитыми мячами.

Уже через две минуты Кристи восстановил ничью, а ближе к завершению Фергюсон вывел шотландцев вперед. В добавленное время Дайкс оформил окончательный счет – 3:1.

К вашему вниманию обзор матча.

Сборная Шотландии набрала семь очков в группе С, догнав Данию. Греция (3) почти потеряла шансы на путевку в Северную Америку.

Чемпионат мира-2026. Квалификация

Шотландия – Греция 3:1

Голы: Кристи (64), Фергюсон (80), Дайкс (90+3) — Цимикас (62)

Шотландия: Ганн, Хики (Ралстон, 58), Суттар, Хенли, Робертсон (Маккенна, 90+2), Мактоминей, Фергюсон, Макгинн, Доак (Гилмор, 59), Адамс (Дайкс, 83), Кристи (Тирни, 83)

Греция: Цолакис, Вахинидис, Мавропанос, Кулиеракис, Цимикас, Курбелис (Манталос, 83), Зафеирис (Музакитис, 83), Масурас (Иоаннидис, 72), Бакасетас (Константелиас, 72), Цолис, Павлидис (Каретсас, 72)

Предупреждения: Кристи, 72, Фергюсон, 90+7 – Курбелис, 34, Зафеирис, 44, Цимикас, 79, Иоаннидис, 82