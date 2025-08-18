Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола дал характеристику новичкам, которые дебютировали в матче 1 тура АПЛ против Вулверхэмптона (4:0). Его слова цитирует BBC.

Рейнджерс по-настоящему хорош. Прекрасный игрок, он с самого начала произвел впечатление. Благодаря своей скорости он может помочь в оборонительных действиях в полузащите. Он может подстраховывать защитников в зонах, которые мы иногда позволяем освобождать. В Милане он был великолепен, как и в сборной. Мы знали, что в ближайшие годы он станет одним из лучших игроков Сити.

Качество Шерки в заключительной трети поля, на ограниченном пространстве – это уникально. Его креативность поражает. Впереди еще много лет и трудных матчей. Нам нужна качество, особенное качество, чистый талант, и у Райана оно есть.

Джеймс пришел в академию молодым. Он провел очень хорошую игру, сделал хороший сейв, был заметен в воротах. Он проделал невероятную работу в Бернли под руководством Компани. В итоге клуб решил вернуть его, и я уверен, что сегодня ночью он будет хорошо спать, – сказал Гвардиола.